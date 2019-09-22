لن تتخيل.. ماذا فعل سعوديان للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.. صور

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورا لسعوديين، يحملان علم المملكة، أثناء رحلتهما من نجران إلى الرياض سيرًا على الأقدام.



وأقدم الرجلان على هذا الأمر، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 89، وتهنئة قادة المملكة بهذا اليوم.



ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، يقطع الرجلان صالح بن عائض آل مخلص، ومبارك آل مخلص، مسافة قدرها 1000 كلم من نجران إلى الرياض سيرا على الأقدام، للاحتفال باليوم الوطني في السعودية.



وتحيي السعودية، ذكرى اليوم الوطني الـ89، في الفترة من 19- 23 سبتمبر الجاري، وهو ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.