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تعليم

اخبار التعليم.. 22 مليون طالب ينتظمون بمدارسهم في أول يوم دراسة.. التعليم تحذر من صفحات وهمية تنتحل صفة الوزير عبر فيس بوك.. وخبر صادم عن مدارس التعليم الصناعي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:30 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :

55 ألف مدرسة تفتح أبوابها لاستقبال 22 مليون طالب في أول يوم دراسة.. تعليمات بتفعيل تسجيل الغياب والالتزام بخريطة توزيع المنهج الدراسي من أول يوم.. والكلام في السياسة ممنوع

قيادات التعليم يتفقدون مدارس شرق مدينة نصر في أول يوم دراسة

التعليم تحذر من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الوزير عبر فيس بوك

إخلاء مبني بمدرسة بالمنوفية عقب سقوط جزء من محارة السقف

ب 300 جنيه.. جامعة المنوفية توفر وسائل نقل لطلابها

صدمة .. مدارس التعليم الصناعي تصرف خامات للطالب بـ 32 جنيها فقط في السنة

رسميا.. افتتاح جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية.. تدريس أحدث المناهج العلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل.. وتزويد قاعات المحاضرات بأحدث أساليب عرض المعلومات العلمية

تعرف على أكبر مدرسة للتربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة.. صور

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