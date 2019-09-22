ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على مؤشرات تجارب جمع القمامة بـ "الصفارة" في الإسكندرية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:26 م
أحمد جمال، نائب
أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
اطمأن أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، على انتطام العمل في منظومة النظافة، خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء.

وشدد "جمال"، على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه بزيادة تكثيف أعمال النظافة والكنس وتجريف الأتربة ورفع المخلفات أولا بأول من الشوارع الفرعية، مع تكثيف الأعمال بنطاق المدارس والمناطق المحيطة بها خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

واطلع نائب المحافظ على ما تم في تجربة جمع القمامة بواسطة الصفارة من أمام العقارات في منطقة "باولينو" محرم بك، و"نادي الصيد"، في نطاق حي وسط، وكذا ما تم في تجربة الجمع بواسطة الصناديق من أمام العقارات مباشرة بمناطق قطاع سيدي بشر ومحمد نجيب بأول المنتزه.

وأوضح مسئولو الرصد البيئي بالمحافظة والجهات المعنية أن المؤشرات الأولية لتلك التجارب تشير إلى مدى رضاء الأهالي قاطني تلك المناطق.

ووجه نائب المحافظ الجهات المعنية بإعداد مقترح لعدد من المناطق الأخرى للتوسع في تجارب الجمع من أسفل العقارات والجمع بالصفارة، لافتا إلى ضرورة تنفيذ تلك التجارب الناجحة والتي تأتي في إطار النهوض بمنظومة النظافة على مستوى الإسكندرية وتقديم خدمة مرضية لأهالي المدينة.

وقدم مسئولو الرصد البيئي لنائب المحافظ تقريرا بما تمت متابعته ورصده والحملات التي شنت، فيما استعرض رؤساء الأحياء مستوى الأعمال التي تمت ومدى توفر صناديق القمامة ومعدلات الكنس ومعدلات رفع المخلفات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع العام الدراسي.. محافظ الإسكندرية يوجه برفع صناديق القمامة من محيط المدارس

بـ الصفارة .. تجربة جديدة لجمع القمامة بالأماكن الشعبية بالإسكندرية..اعرف التفاصيل

بواسطة الصفارة.. الإسكندرية تطبق تجربة جديدة لجمع القمامة.. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

لفتة إنسانية.. شاهد.. ما فعله كهربا مع حارس الزمالك ومؤمن زكريا

كلاكيت تانى مرة.. حذاء بوسى شلبى يعرضها للسخرية والانتقاد

كارثة .. 3 فيروسات قد تؤدي للإصابة بالسرطان

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد

ركبوا الصوت على فيديوهاته .. محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

فيديو يثير غضب جماعة الإخوان وتسعى لحذفه من مواقع التواصل .. تعرف عليه

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على تشيلسي وسبب تغيير ماني

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد

بـ 12 ألف جنيه.. حذاء بوسي شلبي والجمهور: حرام

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة