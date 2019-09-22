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أخبار العالم

أمريكا تشن غارة على داعش ليبيا.. والمسماري: جيشنا يواصل العمليات في طرابلس.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:54 م
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري،أن غارة أمريكية استهدفت مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مدينة مرزق الليبية.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال المسماري في مؤتمر صحفي، إن القوات تواصل عملياتها ضد المليشيات المسلحة في طرابلس، ويجري رصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية.

وأكد المسماري أن الجيش الوطني حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف المليشيات.

وكان الجيش الليبي قد شن قصفًا جويًا، في منطقة السدادة جنوب غربي مصراتة، في الساعات الأولى من يوم الأحد، تمهيدا لدخول طرابلس.


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