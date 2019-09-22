اخبار نادي الزمالك اليوم الاحد 22 - 9 - 2019 .. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الاتحاد وموعد انطلاق القناة الأبرز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد، 22 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
- خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة
كشف خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق عن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة في ظل انتظار جماهير الزمالك لها.
- قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى
أثار الصربي ميتشو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حالة كبيرة من الجدل والدهشة، بسبب قائمة الفريق التى أعلنها لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا "الاثنين" بملعب بتروسبورت، فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.
- الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " عن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهو المالي محمدوا كيتا.
- عمر السعيد وبو طيب على رأس قائمة الزمالك لـ مباراة الاتحاد السكندري
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها مساء غد في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الممتاز.
- الزمالك في المركز الثاني .. نجوم الأهلي يحصدون لقب هداف الدوري 11 مرة
يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي غدا الاثنين مشواره في النسخة الـ61 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على فريق سموحة.
- قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
أرسلت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي خطابا إلى ناديي الزمالك والاتحاد السكندرى بشأن إقامة مباراة الفريقين غدا الإثنين على ملعب استاد بتروسبورت من دون جمهور.
- خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة
كشف خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق عن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة في ظل انتظار جماهير الزمالك لها.
- قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى
أثار الصربي ميتشو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حالة كبيرة من الجدل والدهشة، بسبب قائمة الفريق التى أعلنها لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا "الاثنين" بملعب بتروسبورت، فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.
- الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " عن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا وهو المالي محمدوا كيتا.
- عمر السعيد وبو طيب على رأس قائمة الزمالك لـ مباراة الاتحاد السكندري
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها مساء غد في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الممتاز.
- الزمالك في المركز الثاني .. نجوم الأهلي يحصدون لقب هداف الدوري 11 مرة
يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي غدا الاثنين مشواره في النسخة الـ61 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على فريق سموحة.
- قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
أرسلت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي خطابا إلى ناديي الزمالك والاتحاد السكندرى بشأن إقامة مباراة الفريقين غدا الإثنين على ملعب استاد بتروسبورت من دون جمهور.