اخبار الفن .. محمد رمضان يكذب الجزيرة .. ودخول إنجى على المستشفى .. وأغنية نسوان وخمرة تهاجم الهارب محمد على

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:كشف الفنان محمد رمضان، عن أكاذيب قناة الجزيرة بعد الاستعانة بإحدى فيديوهات حفلات محمد رمضان وعرضها كأنها جانب من المظاهرات التى دعا إليها المقاول الهارب محمد على.تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أغنية جديدة تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهاجم المقاول الهارب محمد على عقب تصريحاته المفبركة تجاه الدولة المصرية وتحريضه للمواطنين على الخروج للتظاهر.أثار الثنائي شيري عادل ومعز مسعود جدلا كبيرا في كواليس مهرجان الجونة السينمائي، لا بسبب ظهورهما معا على السجادة الحمراء ليلة الافتتاح، وإنما بسبب ظهورهما المتكرر في أروقة الفندق الذي ينزل به نجوم المهرجان.فاجأ الفنان محمد فراج جمهوره بإعلان خطوبته من الفنانة بسنت شوقى فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة والتى تقام حاليا وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالى.تعرضت الإعلامية إنجى على لوعكة صحية شديدة أسفرت عن نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.ونشرت إنجى على، صورة عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، داخل المستشفى، ولم تكشف عن تفاصيل إصابتها.أكدت الفنانة منة فضالي خلال استضافتها بموقع "صدى البلد" على إعجابها الشديد بذكاء النجم محمد رمضان وقالت :" دماغه تعجبني لانه يطور من نفسه ويغير من أدائه وأسلوبه وهو شخص ذكي جدًا من وجهة نظري " .خطفت الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس the voice مرحلة "الصوت وبس" فى موسمه الخامس الأنظار إليه، والتى شهدت منافسة شرسة بين لجنة التحكيم على خطف المواهب التى يرونها الأنسب للانضمام إلى فريقهم.