إنجى على تتعرض لـ وعكة صحية شديدة وتدخل المستشفى.. ونجمة شهيرة تدعمها

تعرضت الإعلامية إنجى على لوعكة صحية شديدة أسفرت عن نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.



ونشرت إنجى على، صورة عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، داخل المستشفى، ولم تكشف عن تفاصيل إصابتها.



وكتب إنجى على، على الصورة تعليق "الحمد لله انا بخير وشكرا لكل اللى اطمن عليا" وتلقت عديد من التعليقات من جانب متابعيها حيث دعو لها بالشفاء العاجل".



كما علقت المطربة نيكول سابا على صورة إنجى على قائلة لها "سلامتك حبيبتى".

