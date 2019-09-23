فوائد بول الجمل للشعر.. والنتائج مبهرة

بول الجمل!! قد ينتابك شعور بالغثيان والاشمئزاز عند سماعك لهذه الكلمة، وعلى الرغم ما يخطر ببالك فور سماعه إلا أن لبول الجمل فوائد كثيرة يستفاد منها الجسم، فهو يعتبر علاجا فعال في القضاء على مشاكل الشعر، فـ فوائد بول الجمل للشعر تحل من مشكلة الشعر الخفيف والشعر الخشن، وبناء على ذلك إليك فوائد بول الجمل للشعر الخشن، وفوائد بول الجمل للشعر الخفيف.





فوائد بول الجمل للشعر:

- يمنح بول الجمل للشعر لمعانا قويا عند استخدامه بصورة منتظمة ويلاحظ الفرق مع مرور الوقت.

- غالبًا ما تلجأ إليه السيدات قبل زفافهن واستخدامه كوسيلة لتقوية الشعر الطويل.

- يعتقد أيضًا أنه يجعل الشعر أطول.





فوائد بول الجمل للشعر الخفيف

يعمل بول الجمل على تحفيز بصيلات الشعر مما يساعدها ذلك على النمو ويجعلها أكثر قوة وكثافة، ولكن عليك أولًا التأكد من سلامة بول الجمل وأنه ليس مغشوشًا، حتى يأتي بنتائجه.





والاستفادة من فوائده وهي:

- يبدأ الشعر في التساقط ويصبح خفيفًا نتيجة تعرض الرأس لتقرحات وجروح بها، تدمر بصيلات الشعر وتعجز من نموها، في هذا الوضع يتم استخدام بول الجمل كمطهر لفروة الرأس حيث يمنع البكتيريا والميكروبات وكذلك القشرة من التكوين في فروة الرأس مرة أخرى، وبذلك تستعيد بصيلات الشعر قوتها.





- يمنع تساقط الشعر عند السيدات أثناء الحمل وما بعد الولادة ، ففي هذه الفترة يفقد جسم المرأة كثيرًا من الفيتامينات والمعادن، وبالتالي يمدها بول الجمل بالفيتامينات المطلوبة.





- يقوم بول الجمل بتقوية وتعزيز بصيلات الشعر بشكل سريع، مما يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر.





- يعتبر بول الجمل علاج قوي لحالات الصلع الدائم، كما يقوم بملء فراغات الشعر عند الرجال، وذلك لما يحتويه من إنزيمات.





- يزيد من معدل طول الشعر وبالتالي يطول الشعر في وقت قصير.





- يمنح الشعر الخشن ملمس ناعم.





وفي هذه الحالة يستخدم بول الجمل من خلال إضافة القليل منه على قطنة بيضاء نظيفة ووضعه على الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس، ومن ثم تركه على الشعر لأطول مدة ممكنة قبل الاستحمام.





طريقة الاستفادة من فوائد بول الجمل للشعر الخفيف:

وفي هذه الحالة يستخدم بول الجمل من خلال إضافة القليل منه على قطنة بيضاء نظيفة ووضعه على الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس، ومن ثم تركه على الشعر لأطول مدة ممكنة قبل الاستحمام.





فوائد بول الجمل للشعر الخشن:

من أهم فوائد بول الجمل للشعر الخشن منحه المزيد من القوة واللمعان والنعومة التي تبحث عنها السيدات، ويحل مشكلة خشونة الشعر من جذورها، وذلك عن طريق استخدام بول الجمل بهذه الطريقة.





وضع كمية من بول الإبل على فروة الرأس وأطراف الشعر وتركه حوالي ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء الجاري، ويراعى الاستمرار على هذه الطريقة على مدار 10 أيام وبعدها ستلاحظين الفرق في نعومة الشعر وكثافته وطوله أيضًا.





تكوين بول الجمل:

بول الجمل هو عبارة عن مادة قلوية بشكل عام وعلى عكس البول البشري ، الذي يحتوي على لاذع ، يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم وانخفاض في الصوديوم عند مقارنته ببول الجمل، وهذا يعني أنه يحتوي على بعض الفوائد.