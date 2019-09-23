مطلعش ابن الرئيس .. محمود عبدالفتاح السيسى صاحب صيدليات 19011 يكشف عدم مهنية الإخوان

انهالت التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك" من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهجوم قنواتهم على الدولة المصرية والرئيس السيسى عقب إعلان الإعلامى عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بى سى مصر" استضافة محمود عبدالفتاح السيسى، فقاموا بنشر تدوينات وشائعات ضد مصر والهجوم على الرئيس السيسي، وتشويه مؤسسات الدولة ومحاولة تحليل المشهد بأن هناك حالة من التخبط فى الدولة، لكن كانت المفاجأة أن الشخص الذى تم استضافته هو العضو المنتدب لـ صيدليات 19011 محمود حمدى عبد الفتاح السيسى، والذى يتشابه اسمه مع اسم نجل الرئيس محمود عبد الفتاح السيسى ليغلق أديب شائعات الإخوان حول تلك النقطة التى يحاول الإخوان استغلالها فى الفترة الاخيرة ضد مؤسسات الدولة.





أما جماعة الإخوان الإرهابية تسارع أعضاؤها فى نشر تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتشويه مؤسسات الدولة، وأن ظهور نجل الرئيس على حد وصفهم يؤكد أن هناك تخبطا واهتزازا وأطلقوا هاشتاج #محمودالسيسى و#عمرو أديب وبدأو كالعادة فى التحريض على الكراهية وكتب أحدهم : محمود السيسى طالع ضيف مع عمرو أديب دلوقت والله العظيم مهزوزين وبيخبطوا وعاوزين يهدوا الشارع بأي شكل.





بجملة واحدة من الإعلامى عمرو أديب حول استضافة محمود عبد الفتاح السيسى قلب السوشيال ميديا في أقل من نصف ساعة دون الإشارة منه أن الشخص الذى سيتم استضافته هو نجل الرئيس أم لا .. لكن جموع المشاهدين صدقوا دون التفكير أو انتظار الفقرة وظهور الضيف وانساقوا وراء شائعات الإخوان بأن الضيف هو نجل الرئيس السيسى لدرجة أن معتز مطر ومحمد ناصر والجزيرة وقعوا في الفخ وأنهم ظهروا محمود السيسى ليتم تلميعه بسبب الانتخابات وأصبح محمود السيسي ترند رقم واحد.

جماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تقلب الحقائق، وكان خير دليل فقرة عمرو أديب التى أظهرت كيف يقوم الإخوان بنشر الشائعات والأكاذيب وبثها للمصريين عبر السوشيال ميديا.





تدوينات كثيرة نشرها أعضاء الإرهابية تحتوى على تحليل لمشهد استضافة على حد زعمهم نجل الرئيس وحملت التعليقات صيغة تهكم وسخرية من مؤسسات الدولة لكن بعد دقائق من إعلان عمرو اديب استضافة محمود السيسى فوجئ أعضاء الإرهابية أن صاحب الصيدليات يتشابه اسمه مع اسم نجل الرئيس وتحول #محمود السيسى و#عمرو أديب التريند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعى، وقام أديب بنشر صحيفة الحالة الجنائية وبطاقة الرقم القومى له مما اصابهم بحالة من الجنون عقب مشاهدة الفقرة المذاعة قاموا بحذف التدوينات بعد ان كشف عمرو اديب تشابه الاسماء.





فيما غرد نشطاء آخرون على صفحاتهم ووجهوا الشكر للاعلامي عمرو اديب على كشف الحقيقة التى دأب الإخوان فى تزييفها ونشر أكاذيب حول امتلاك صيدليات 19011 للقوات المسلحة مرة ونجل الرئيس السيسى مرة وقال احدهم : شكرا عمرو اديب غفلتهم وكتب آخر : كم تحليلات عن محمود عبدالفتاح السيسى ومدى اشارة ورمزية ومعنى ده وهوب طلع محمود السيسى واحد تانى .





ودون اخر#احنا100مليون سيسى عمرو اديب لبسهم فى الحيط #محمود_السيسى بس لحقوا شالوا التويتات.



