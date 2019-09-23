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فن

فستان أروى جودة يثير الجدل بمهرجان الجونة .. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:41 ص
اروي جوده
اروي جوده
مصطفى كرم
شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت أروى جودة بإطلالة مثيرة للجدل بارتدائها فستان شبه عار من الأعلى مكشوف البطن والاكتاف والظهر مع وضع ميكب خفيف علي وجهها وتضفير خصلات شعرها ووضعها علي كتفها.

ولقيت الصورة تعليقات صادمة من متابعيها عبر انستجرام بسبب إطلالاتها المثيرة للجدل.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.





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