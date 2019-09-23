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فن

بشمسية ونظارة شمس.. أحمد حلمي يحير متابعيه بطريقة كوميدية.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:28 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد حلمي فيديو جديدا له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء قضاء عطلته ببريطانيا.

وظهر أحمد حلمي، وهو يقود سيارة مكشوفة السقف بشوارع بريطانيا ممسكا بشمسية صغيرة لحمايته من المطر مع ارتداء نظارة شمس أثناء القيادة ما أثار ضحك متابعيه بطريقته الكوميدية.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ايه دا يا حلمي" و "يا لذيذ يا رايق" و "ماتقفل الغطا بتاع العربية".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن ابو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب و حسن حسني من إخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.

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