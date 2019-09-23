ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

«خاله رفض يدي أمه حقها فطخه عيار» .. عركة على الميراث تنتهي بمصرع شخص في سوهاج

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
سلاح ناري
سلاح ناري
خالد رياض
أسدل عامل الستار على خلافاته مع خاله بسبب ميراث والدته بدائرة مركز المراغة بإطلاق الرصاص عليه ما نتج عنه وفاته بطلق ناري في الصدر، كما أصيب موظف بطلق ناري تصادف مروره من مسرح الجريمة.

انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، والمصاب للمستشفى التعليمي، وبسؤال المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لرفض خاله منح والدته ميراثها الشرعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بمقتل "حمام.ش.م" 63 عاما بالمعاش أثر إصابته بطلق ناري بالصدر وإصابة "محمد.ف.م" 53 عاما موظف بالوحدة الصحية بطلق ناري بالقدم اليمني "تصادف مروره بمكان الواقعة".

بسؤال المصاب وشقيق المتوفى "صلاح.ش.م" 55 عاما موظف اتهما نجل شقيقة المتوفى "الهيثم.أ.ق" 34 عاما عامل يقيم بذات الناحية بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لوفاة الأول وإصابة الثاني بسبب خلافات علي الميراث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لخلافات بينهما.. عامل يصيب شقيقه بطلق ناري في سوهاج

مقتل مزارع وإصابة ربة منزل بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

ترشيحاتنا

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

احترس .. استخدام الموبايل فى الحمام يصيبك بهذا المرض

يهملها الكثيرون .. الإفتاء توصي بـ 3 أعمال تجعلك محبوبا عند الله

كارثة .. نوع من الأجبان يصيبك بأمراض القلب والضغط

اللي باعنا خسر دلعنا .. رضوى الشربيني تثير الجدل .. ومتابع: حرام عليكي

أخبار اليوم.. السيسي يثني على قوة الشعب من نيويورك.. عمرو أديب ينصب فخا للإخوان.. رد ناري لـ مرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة