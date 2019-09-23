«خاله رفض يدي أمه حقها فطخه عيار» .. عركة على الميراث تنتهي بمصرع شخص في سوهاج

أسدل عامل الستار على خلافاته مع خاله بسبب ميراث والدته بدائرة مركز المراغة بإطلاق الرصاص عليه ما نتج عنه وفاته بطلق ناري في الصدر، كما أصيب موظف بطلق ناري تصادف مروره من مسرح الجريمة.





انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، والمصاب للمستشفى التعليمي، وبسؤال المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لرفض خاله منح والدته ميراثها الشرعي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بمقتل "حمام.ش.م" 63 عاما بالمعاش أثر إصابته بطلق ناري بالصدر وإصابة "محمد.ف.م" 53 عاما موظف بالوحدة الصحية بطلق ناري بالقدم اليمني "تصادف مروره بمكان الواقعة".





بسؤال المصاب وشقيق المتوفى "صلاح.ش.م" 55 عاما موظف اتهما نجل شقيقة المتوفى "الهيثم.أ.ق" 34 عاما عامل يقيم بذات الناحية بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لوفاة الأول وإصابة الثاني بسبب خلافات علي الميراث.



