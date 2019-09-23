معرض توت عنخ آمون بباريس يسجل رقما قياسيا جديدا

أغلق مساء أمس الأحد معرض "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي" أبوابه أمام الجمهور، و ذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، محطما الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية في فرنسا حيث زاره 1,423,170 زائرا خلال الستة اشهر الماضية منذ ان افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الاثار في 23 مارس الماضي 2019 بقاعة جراند هال دو لا ڤيليت.



وأوضح وزير الآثار أنه في عام 1967 حين استضافته فرنسا لأول مرة، جذب معرض الملك توت عنخ آمون 1,240,975 زائرا، واليوم و بعد 52 عاما استطاع معرض الملك الشاب، في رحلته الثانية الي باريس، من جذب اكثر من 1,4 مليون زائر، مما يشير إلى مدى شغف الشعب الفرنسي وزائري فرنسا بالحضارة المصرية القديمة.



وأضاف أنه على الرغم من نجاح هذين المعرضين الا انهما سمحا للشعب الفرنسي وشعوب العالم بمشاهدة جزء صغير و بسيط من كنوز الملك الذهبي و حضارة مصر العريقة.



وأكد وزير الآثار أن هذا المعرض هو دعوة لجذب وتشجيع ملايين الزائرين الشغوفين بمصر وحضارتها العظيمة والفريدة بالسفر اليها لاكتشاف آلاف القطع من كنوز الملك الذهبي و زيارة والاستمتاع بمشاهدة العديد من المناطق الاثرية و المتاحف المتميزة بأنحاء مصر.



جدير بالذكر ان معرض "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي" يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق الخشبية و الأواني الكانوبية و تمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.