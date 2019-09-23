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أخبار العالم

الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبد العزيز

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
السعودية
السعودية
على صالح
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، الاثنين، وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة واس.

وذكر الديوان الملكي في بيان اليوم: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه واسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».

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