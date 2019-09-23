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منوعات

تركي آل شيخ يبحث عن هذا الطفل السعودي.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:07 ص
تركي آل شيخ يبحث
تركي آل شيخ يبحث عن هذا الطفل السعودي
على صالح
يبحث المستشار السعودي تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة عن الأطفال ذوي الموهبة في الغناء، ويدعوهم إلى التواصل معه.

ونشر آل شيخ عبر حساباته مقطع فيديو لأحد الأطفال يرتدي ثوبا أبيض، ويردد إحدى الأغنيات بصوت عذب.

ودعا رئيس هيئة الترفيه السعودية، الموهوبين فنيا في المملكة، للتواصل معه لاستضافتهم في فعاليات الترفيه التي تقيمها الهيئة التي يرأسها في العاصمة الرياض.



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