أوسكار المهرجان.. الجمهور يسخر من لقاء الخميسي بمهرجان الجونة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة من الصور خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة أمس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت لقاء الخميسي فى الصور بفستان قصير ذهبي، معتمدة على تسريحة شعر بسيطة.



وجاءت التعليقات سلبية بسبب إطلالتها غير المتوقعة: "اوسكار المهرجان " _ " مش حلوه عليكى "



يذكر أن لقاء الخميسى قامت بعدد من الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة ولعل أبرزها مسلسل "الزوجة الرابعة" مع الفنان مصطفى شعبان.