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أخبار العالم

اليوم الوطني 89.. تكريم استثنائي من الإمارات للملك سلمان بن عبدالعزيز

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
شارع الملك سلمان
شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبو ظبي
محمد مجدي
افتتح الشيخ هزاع آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صباح اليوم شارع الملك عبدالعزيز بن سلمان آل سعودي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 89.



وحضر الافتتاح الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس اللجنة التنفيذية، وتركي الدخيل السفير السعودي لدى الدولة، افتتاح شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح اليوم، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89.



وقد وجَّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة تسمية شارع المرسى (سابقًا) باسم "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، تكريمًا وتقديرًا لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وخلال افتتاح شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عزفت الموسيقات العسكرية.

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