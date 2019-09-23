قرار جديد من محمد صلاح بشأن حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم

أكدت بعض التقارير الصحفية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى سيغيب عن حفل جائزة أفضل لاعب فى العالم المقرر إقامتها مساء اليوم فى إيطاليا .



وقالت التقارير الصحفية إن محمد صلاح اتخذ قرارا بعد الذهاب لحفل أفضل لاعب فى العالم بعدما علم بخروجه من القائمة النهائية من جائزة أفضل لاعب فى العالم .



ويشعر محمد صلاح بحالة من الإجهاد بعد المباراة القوية التى قدمها على المستوى البدنى أمس أمام تشيلسى والتى انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واستمر الريثدز فى تحقيق نتائجه المميزة خلال الموسم الجارى من الدورى الإنجليزى بعد الفوز بـ 6 مباريات متتالية حتى الآن .



وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا"، عبر إنستجرام عن القائمة النهائية للثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة the best" أفضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وظهر بالقائمة ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الايطالي وخرج من القائمة النهائية النجم محمد صلاح ، ليتأكد عدم تتويجه باللقب الأعظم بالنسبة لأى لاعب للعام الثانى على التوالى .

