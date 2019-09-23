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رياضة

إنفانتينو يوجه رسالة شكر وتقدير لـ الخطيب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:08 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم ابو علم
أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقديره الخالص للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لمشاركة الأخير الفاعلة في اجتماع العمل الأول؛ بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا والذي جرى 11 سبتمبر الجاري بمقر الكاف.

وقال إنفانتينو في خطاب تسلمه رئيس الأهلي أمس أنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولي يشكر الكابتن محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في القارة الإفريقية بأفكار وخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله في الاجتماع المشار إليه والذي ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الإفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.

وأكد إنفانتينو في خطابه لرئيس الأهلي أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الإفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.

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