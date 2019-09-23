طلب مهم من الهجرة للمصريين في أمريكا أثناء كلمة الرئيس السيسي

أشادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحفاوة استقبال أبناء الجاليات المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للمشاركة في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعوهم لاستكمال المشهد الحضاري والاحتفاء والاحتشاد أمام مقر الأمم المتحدة، خلال إلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلمته غدًا الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للجالية المصرية بجهود المصريين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، في التنظيم وتنسيق الحشود للمشاركة في استقبال السيد الرئيس، الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن قارة أفريقيا في ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، لعرض طموحات وتطلعات القارة وجهود مصر في محاربة الإرهاب.



يذكر أن الدورة الحالية يناقش فيها قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولًا إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.



وتعد هذه الزيارة هي السادسة على التوالي التي يشارك فيها الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.