رئيس الاستخبارات الروسية: حدوث بعض التحسن في العلاقات مع كييف



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ناريشكين قوله - خلال اجتماع رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة (الكومنولث)- إنه ربما هناك بعض العلامات الأولية للتحسن في العلاقات بين البلدين، وإنه مع ذلك هناك الكثير الذي يعتمد على استعداد وقابلية القيادة الأوكرانية للتصرف بحزم والتغلب على مقاومة ما يسمى "حزب الحرب" .



وأشارإلى أن (موسكو ) تتفهم أن هناك بعض الصعوبة في ذلك بالنسبة لحكومة كييف "الجديدة".



صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم /الإثنين/ بأن هناك بعض التحسن قد طرأ على العلاقات بين (موسكو) و(كييف) مشيرا إلى أنه يرى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن أن تقدمه أوكرانيا.