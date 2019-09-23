هذا المتسابق من ذا فويس الأعلى تداولا بموقع يوتيوب..فيديو

نجح المتسابق ربيع في خطف الأنظار بأدائه في أولى حلقات برنامج ذا فويس في موسمه الخامس، حيث تصدر لائحة الـ Top Tracks بموقع يوتيوب بتقديمه لاحد اغنيات كوكب الشرق أم كلثوم.





وحقق مقطع فيديو لـ ربيع أثناء غنائه أكثر من مليون مشاهدة في أقل من يومين.





برنامج ذا فويس في موسمه الخامس يشارك في لجنة تحكيمه الفنان الإماراتية أحلام، راغب علامة، محمد حماقي وسميرة سعيد.





كما أن البرنامج يشهد استحداث آلية جديدة عبارة عن "زر البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.