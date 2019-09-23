تعليم البحيرة يكشف كذب تقارير الجزيرة عن مدارس المحافظة

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة كذب وتلفيق وفتن وشائعات قناة الجزيرة القطرية الإرهابية المعادية للدولة بعد بثها تقارير وهمية ومفبركة حول عدم وجود مقاعد للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد بمدرسة المجد الابتدائية بقرية المجد بمركز بدر.



نفى الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ما تناولته قناة الجزيرة الداعمة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والمعادية للدولة والتى تحاول دائما الإساءة إلى مصر والنيل من المجهودات الكبيرة التى يتم بذلها في شتى القطاعات ومنها قطاع التعليم، موضحا بأن مدرسة المجد الابتدائية بقرية المجد بمركز بدر والتابعة لإدارة التحرير التعليمية ملحقة استضافة على المعهد الأزهري بالقرية ولا يوجد للمدرسة مبنى خاص بها.



وأشار إلى تخصيص الدور الثالث بالكامل من المعهد للمدرسة والتى تعمل بطاقة 6 فصول بمعدل فصل دراسى لكل صف دراسى من الاول الابتدائى وحتى السادس بطاقة إجمالية عدد 341 تلميذا وتلميذة وتضم عدد 113 تختة، مؤكدا بأن ذلك عدد كاف من الأثاث والذى يتناسب مع عدد تلاميذ المدرسة وأن العملية التعليمية داخل الفصول مستقرة منذ انطلاق العام الدراسى الحالى يوم الأربعاء قبل الماضى 11/9/2019 للصفين الأول والثانى الابتدائى ولباقى الصفوف منذ السبت الماضى الموافق 2019/9/21م لافتا إلى الانتهاء من توزيع جميع الكتب الواردة على الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.



وأشاد وكيل تعليم البحيرة بالدور الذى توليه إدارة المعهد بالتنسيق مع المدرسة لنظافة جميع الفصول والطرقات المعهد ودورات المياه، وأكد تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية على أرض المحافظة التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والصحة والأمن والوحدات المحلية قبل انطلاق الدراسة لاستعداد جميع المدارس لاستقبال ابنائنا الطلاب وهو ما تم تنفيذه من خلال أسبوعين للنظافة قبل انطلاق الدراسة تم خلالها تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشجير والدهانات بجميع المدارس كما تقوم اجهزة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية يتم تنفيذ الجولات اليومية المفاجئة للتأكد من انتظام العملية التعليمية.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الانتهاء من إنشاء 47 مدرسة جديدة " إنشاء جديد" دخلت الخدمة لعام 2020 /2019 م على مستوى جميع الإدارات التعليمية تضم 722 فصلا بإجمالي تكاليف بلغت 288 مليون جنيه مشيرا إلى عمل الصيانة البسيطة والشاملة لعدد 141 مدرسة بإجمالي تكاليف بلغت 120 مليون جنيه لافتا إلى أنه جار إمداد الإدارات التعليمية التى تعانى من عجز فى التخت بعدد 8500 تختة جديدة سيتم تسلمها خلال أيام وذلك فى الخطة الاستثمارية.