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رياضة

كاسياس يوجه رسالة قوية لمنتقدي زيدان

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:38 م
كاسياس
كاسياس
القسم الرياضي
أشاد حارس ريال مدريد السابق الإسباني إيكر كاسياس بالمدير الفني للفريق زين الدين زيدان ، وذلك عقب الفوز على فريق إشبيلية في الدوري الإسباني بنتيجة 0-1.

ونجح ريال مدريد في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بالتساوي مع أتلتيك بلباو، وبفضل أهداف مهاجمه الأول كريم بنزيما الذي تصدر بدوره قائمة هدافين الليجا برصيد 5 أهداف، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في شباك لاعبي أشبيلية.

وأكد كاسياس أن زين الدين زيدان "الأفضل"، وذلك في رسالة لمنتقديه هو والنادي.

وكتب كاسياس على حسابه بـ"تويتر": "زيدان هو الأفضل. وسيتحدث البعض حاليا حول ما إذا كان محظوظا للغاية".

وأضاف "لن يكون هناك حديث حول تغيير محتمل في الجهاز الفني، كما لن يتم الحديث حول الإدارة السيئة للنادي التي راهنت على أشخاص مخضرمين بإمكانهم استعادة نجاحات الفريق، ولا عن هؤلاء اللاعبين الشباب الذين يعدون مستقبل النادي".

وتعرض المدير الفني الفرنسي، للعديد من الانتقادات من قبل البعض خلال الأيام الماضية وخاصة بعد السقوط الكبير أمام فريق باريس سان جيرمان في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3 - 0، والتي سجلها أنخيل دي ماريا هدفين وتوماس مونييه هدف.

ورغم أن المدرب الفرنسي أكد أنه لا يكترث لما يقال في الصحافة أو الإعلام إلا أنه احتاج لتحقيق الفوز على إشبيلية لإثبات أن الريال يمشي بخطى ثابتة ويعالج الأخطاء دائمًا.

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