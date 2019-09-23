هدف وإصابة.. الأهلي يتقدم على سموحة 1- صفر فى الشوط الأول .. فيديو

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة اليوم :



حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – جيرالدو – أفشة – رمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن



ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسام عاشور.



بينما جاءت تشكيلة سموحة على النحو التالي :

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمود عزت ، أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : أحمد حمص ، إيمومو ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، شريف رضا .

خط الهجوم : رونالد وانجا .



يتواجد على دكة البدلاء كل من : عمر صلاح ، أحمد حسن مكى ، كريم يحيى ، محمد حليمو ، حسام حسن ، أحمد جمال ، محمد جمال بيبو . حراسة المرمي : محمد الشناويخط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلولخط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – جيرالدو – أفشة – رمضان صبحيخط الهجوم : مروان محسن

أنهى فريق الكرة الأول بـالشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه ناديمتقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب في اطار اولى جولات2019 /2020.وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة وذلك حدادًا على روحمشجع ناديوبعد 10 دقائق نجح الناديمن تسجيل الهدف الأول عن طريقعقب تمريرة منفي عمق الدفاع.تعرضللإصابة خلال كرة مشتركة مع أحد مدافعي نادي، وهو ما جعل مهاجميسقط على الأرض والدماء تكسو وجهه بسبب تلقيه ضربة في أنفه.واضطر الجهاز الفني لتبديلودخول النيجيريبدلًا منه.