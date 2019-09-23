هدف وإصابة.. الأهلي يتقدم على سموحة 1- صفر فى الشوط الأول .. فيديو

أنهى فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه نادي سموحة متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب في اطار اولى جولات الدوري المصري 2019 /2020.
وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة وذلك حدادًا على روح الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزمالك.
وبعد 10 دقائق نجح النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق رمضان صبحي عقب تمريرة من مروان محسن في عمق الدفاع.
تعرض مروان محسن للإصابة خلال كرة مشتركة مع أحد مدافعي نادي سموحة، وهو ما جعل مهاجم الأهلي يسقط على الأرض والدماء تكسو وجهه بسبب تلقيه ضربة في أنفه.
واضطر الجهاز الفني لتبديل مروان محسن ودخول النيجيري جونيور اجايي بدلًا منه.
وجاء تشكيل الأهلي في مباراة اليوم :
حراسة المرمي : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – جيرالدو – أفشة – رمضان صبحي
خط الهجوم : مروان محسن
حراسة المرمى : الهانى سليمان .
خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمود عزت ، أحمد أبو الفتوح .
خط الوسط : أحمد حمص ، إيمومو ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، شريف رضا .
خط الهجوم : رونالد وانجا .
يتواجد على دكة البدلاء كل من : عمر صلاح ، أحمد حسن مكى ، كريم يحيى ، محمد حليمو ، حسام حسن ، أحمد جمال ، محمد جمال بيبو .
وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل انطلاق المباراة وذلك حدادًا على روح الطفل أدهم الكيكي مشجع نادي الزمالك.
وبعد 10 دقائق نجح النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق رمضان صبحي عقب تمريرة من مروان محسن في عمق الدفاع.
تعرض مروان محسن للإصابة خلال كرة مشتركة مع أحد مدافعي نادي سموحة، وهو ما جعل مهاجم الأهلي يسقط على الأرض والدماء تكسو وجهه بسبب تلقيه ضربة في أنفه.
واضطر الجهاز الفني لتبديل مروان محسن ودخول النيجيري جونيور اجايي بدلًا منه.
وجاء تشكيل الأهلي في مباراة اليوم :
حراسة المرمي : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – جيرالدو – أفشة – رمضان صبحي
خط الهجوم : مروان محسن
ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسام عاشور.
بينما جاءت تشكيلة سموحة على النحو التالي :
بينما جاءت تشكيلة سموحة على النحو التالي :
حراسة المرمى : الهانى سليمان .
خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمود عزت ، أحمد أبو الفتوح .
خط الوسط : أحمد حمص ، إيمومو ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، شريف رضا .
خط الهجوم : رونالد وانجا .
يتواجد على دكة البدلاء كل من : عمر صلاح ، أحمد حسن مكى ، كريم يحيى ، محمد حليمو ، حسام حسن ، أحمد جمال ، محمد جمال بيبو .