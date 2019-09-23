ماكرون: الهجوم على منشآت أرامكو السعودية غير قواعد اللعبة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الهجمات على منشأتي نفط في السعودية غيرت قواعد اللعبة لكنها تظهر الحاجة لمواصلة جهود الوساطة الفرنسية.



وأضاف ماكرون في خطاب أمام قادة العالم المجتمعين بالأمم المتحدة في قمة المناخ بهدف إعادة إحياء اتفاق باريس أن بلاده تعمل على وقف إزالة الغابات حول العالم.



وتهدف قمة "حالة الطوارئ المناخية" إلى إحياء اتفاقية باريس لعام 2015 ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، في الوقت الذي تنشر فيه البشرية غازات الدفيئة في الغلاف الجوي أكثر من أي وقت مضى في التاريخ.



وأعلن ماكرون أن الدول الكبرى تسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول النامية.



في سياق آخر أعلن ماكرون عن اعتزامه اللقاء بشكل منفصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني.