بـ هاشتاج.. كيف حاول الإخوان الانتقام من محمود السيسي

في وقت استراح فيه الإعلام الإخواني قليلا واتخذ موقف المشاهد، بينما تهيأت الشاشات لنقل البث المباشر من قناة إم بي سي مصر، بعد الإعلان عن استضافة الإعلامي عمرو أديب لـ محمود السيسي.



الإخوان.. لقد وقعنا في الفخ



فضائيات الإرهاب تناقلت الخبر سريعا، ووقعت في فخ النقل دون المعرفة والتثبُت، فكتبت على منافذها الإخبارية وشاشاتها إن نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحل ضيفا على عمرو أديب، وهي عادة لم تنقطع عن الإخوان الذين اعتادوا على تزييف الحقيقة ونقل الصورة دون يقين.



في الواقع لم يقل عمرو أديب عبر صفحة برنامجه، إنه سيستضيف نجل الرئيس، قال فقط إن ضيفه اليوم هو محمود السيسي، وكم من المئات والآلاف من يحملون هذا الاسم في مصر، حيث أن الاسم ليس حكرا على نجل الرئيس فقط.



من هو محمود السيسي



ضيف عمرو أديب هو الدكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19011، والتي استغل الإخوان تشابه الأسماء بينه وبين اسم الرئيس لينهالوا بكذب والشائعات حول مجموعة الصيدليات التي نسبوها للدولة دون وعي ودراية على الرغم من نفي تلك المعلومات من المسؤولين جملة وتفصيلا.



محمود حمدي عبدالفتاح السيسي، العضو المنتدب لصيدليات 19011، أكد خلال لقائه مع عمرو أديب أنه ليس نجل الرئيس السيسي وأن الأمر لا يتعدى تشابه الأسماء.



وأضاف أنه كان هناك لغط على السوشيال ميديا بسبب تشابه اسمه مع نجل الرئيس، وأنه يعمل دكتورا صيدليا ويعمل عضوا منتدبا لصيدليات 19011.



محاولة الانتقام بالمقاطعة



على أثر الخديعة التي تعرض لها الإخوان من خلال مراوغة عمرو أديب لهم، دشن نشطاء الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج لمقاطعة صيدليات 19011، وحاولو التوسع فيه ونشره كثيرا بينهم.



واستخدم المروجون للهاشتاج تصريحات العضو المنتدب التي طالب فيها الشباب بتبني مشروعات خاصة قبل الوصول إلى سن الـ 35 محذرهم "لو وصلت 35 سنة ومعرفتش تكون غني هتعيش فقير طول عمرك"، وعلى الرغم من الغرض التحفيزي من خلال تلك العبارة، لكن نشطاء الإخوان حرفوها واتخذو منها سبيلا جديدا للهجوم عليه.