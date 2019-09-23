خالد الجندى: عمرو أديب ضرب 30 قفا للإخوان فى ثانية واحدة

أعرب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إعجابه بما فعله الإعلامى عمرو أديب، فى حلقة أمس، قائلًا «أنا هقدم شكوى فى عمرو أديب، أول مرة أشوف واحد يضرب 30 قفا فى ثانية واحدة، على وجوه أصحاب أجندات القنوات المعادية، كانت حفلة عاشتها مصر والدول المجاورة، ورانا بشكل عملى، ظهر إعلامى مقاتل عبقرى فذ».





وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين «القفا اللى خدوه الإخوان والماجورين سمعناه واحنا قاعدين فى بيوتنا، اللى عمله عمرو ده ده شغل ولاد البلد الصح، الرجالة، وجع قفا الإخوان الإرهابين».





وكان الإعلامي أعلن الإعلامى عمرو أديب قد استضاف عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بى سى مصر"، محمود حمدى عبد الفتاح السيسى وعقب الإعلان انهالت التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك" من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وهجوم قنواتهم على الدولة المصرية.





نشر الإخوان تدوينات وشائعات ضد مصر والهجوم على القيادة السياسية، وتشويه مؤسسات الدولة ومحاولة تحليل المشهد بأن هناك حالة من التخبط فى الدولة، لكن كانت المفاجأة أن الشخص الذى تم استضافته هو العضو المنتدب لـ صيدليات 19011 محمود حمدى عبد الفتاح السيسى.





أراد الإعلامي عمرو أديب أن يوضح لمتابعيه ألا ينساقوا وراء كل ما يتم نشره دون التحقق من صحته، وأغلق عمرو أديب شائعات الإخوان حول تلك النقطة التى يحاول الإخوان استغلالها فى الفترة الأخيرة ضد مؤسسات الدولة.



