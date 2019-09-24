فستان مكشوف الاكتاف.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عدد من صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " .وعلقت لقاء الخميسي على الصور قائلة: "#the_knight_and_the_princess #مفش مستحيل".وحازت الصور على عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :قلبى بقااا - يجنن - قمر اووىوانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.