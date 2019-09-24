فستان مكشوف الاكتاف.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عدد من صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " .
وعلقت لقاء الخميسي على الصور قائلة: "#the_knight_and_the_princess #مفش مستحيل".
وحازت الصور على عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :
قلبى بقااا - يجنن - قمر اووى
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
وعلقت لقاء الخميسي على الصور قائلة: "#the_knight_and_the_princess #مفش مستحيل".
وحازت الصور على عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي :
قلبى بقااا - يجنن - قمر اووى
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.