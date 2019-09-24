ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صوروا فيديو لمدة دقيقة.. طلب خبيث من الإرهابي هاني صبري لـ الإخوان.. تسجيل صوتي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
طلب خبيث من الإرهابي
طلب خبيث من الإرهابي هاني صبري لـ الإخوان.. تسجيل صوتي
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، تسجيل صوتي للإرهابي هاني صبري على جروبات جماعة الإخوان الإرهابية على السوشيال ميديا.

وحث الإرهابي هاني صبري شباب الإخوان على تسجيل فيديوهات قصيرة للتأكيد على عدم صلاحية الرئيس السيسي لحكم مصر ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الإرهابي في التسجيل الصوتي:" أعمل لقاء لمدة دقيقية عن آراء الناس في البلد وأداء الرئيس، وسيتم تجميع الفيديوهات ونشرها في السوشيال ميديا كي يعرف العالم كره المصريين لـ حكم السيسي، والثورة ناجحة وعليكم واجب ديني شرعي وإيماني بتكثيف الدعاء، وربنا يبارك في الستات".

وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلا:" الإرهابي ده عايز البنات ينزلوا الشارع عشان لما يتقبض على أي بنت يتكلموا على الأعراض وإزاي يتم ضرب الفتيات والسيدات، وأنت ليه بتصدر الستات فين رجالتكوا، وهذا الإرهابي يريد نشر حالة من الإحباط على السوشيال ميديا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز فيديوهات التوك شو.. عمرو أديب: 30 واحد نزلوا ميدان التحرير اتجمعوا دقيقتين والموضوع خلص.. ورسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر

بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

إخواني يعترف بنشر فيديوهات لمظاهرات قديمة.. تسجيل صوتي

إرهابي يحث الإخوان على الانتشار في أماكن متفرقة لهدف خبيث.. تسجيل صوتي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي.. فضيحة جديدة للهارب معتز مطر

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صورة لـ مروان محسن من داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة سموحة

أول رد من نور اللبنانية على تشابه فستانها مع منى زكى وأمينة خليل ..فيديو

السيسي قائد حقيقي .. ترامب: المظاهرات تحدث في كل دول العالم وليس مصر فقط .. شاهد

الأهلي يشتكي مرتضى منصور من جديد.. تفاصيل مثيرة

تشكيل الحكومة في إسرائيل.. انتهاء الاجتماع الثلاثي بهذه النتيجة

خلافات الجيرة.. مصرع عجوز على يد محصل كهرباء فى مشاجرة بالمحلة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور