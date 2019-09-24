صوروا فيديو لمدة دقيقة.. طلب خبيث من الإرهابي هاني صبري لـ الإخوان.. تسجيل صوتي

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، تسجيل صوتي للإرهابي هاني صبري على جروبات جماعة الإخوان الإرهابية على السوشيال ميديا.



وحث الإرهابي هاني صبري شباب الإخوان على تسجيل فيديوهات قصيرة للتأكيد على عدم صلاحية الرئيس السيسي لحكم مصر ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.



وقال الإرهابي في التسجيل الصوتي:" أعمل لقاء لمدة دقيقية عن آراء الناس في البلد وأداء الرئيس، وسيتم تجميع الفيديوهات ونشرها في السوشيال ميديا كي يعرف العالم كره المصريين لـ حكم السيسي، والثورة ناجحة وعليكم واجب ديني شرعي وإيماني بتكثيف الدعاء، وربنا يبارك في الستات".



وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلا:" الإرهابي ده عايز البنات ينزلوا الشارع عشان لما يتقبض على أي بنت يتكلموا على الأعراض وإزاي يتم ضرب الفتيات والسيدات، وأنت ليه بتصدر الستات فين رجالتكوا، وهذا الإرهابي يريد نشر حالة من الإحباط على السوشيال ميديا".

