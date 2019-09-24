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إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
نجمات أختارن اللون
نجمات أختارن اللون بالأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
هاجر هانئ
سيطر اللون الأبيض على أزياء و ملابس النجمات فى اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى لدورته الثالثة لعام 2019.

يعد اللون الأبيض من الألوان الحيادية التى تتناسب مع هذه المناسبة، فتنوعت إطلالات النجمات بين التصميمات المختلفة ولكن سيطر اللون الأبيض على فساتينهم و أزيائهم المختلفة، فظهرت الفنانة الأردنية صبا مبارك توب أبيض مكشوف الأكمام و كما كشف عن جزء من بطنها و نسقت معه بنطلون بنفس اللون.

فيما تالقت أروى بجيبة قصيرة أتسمت بالريش المتطاير مع بلوزة قصيرة من نفس اللون، أختارت الفنانة بسمة فستان متوسط الطول باللون الأبيض ولكنه تميز بصيحة الشبكة، فيما ظهرت أيضا كل من الفنانة إيمان العاصى بإطلالة جريئة كما ظهرت نسرين طافش روجينا بفساتين قصيرة باللون الأبيض أيضا.

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة
إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

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