ترامب: سأناقش الملف الإيراني خلال خطابي في الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتطرق إلى الملف الإيراني، خلال خطابه المرتقب في هيئة الأمم المتحدة، في إطار دورتها الـ 74.



وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الرئيس ترامب سيتحدث- إلى جانب الملف الإيراني- عن القضايا الاقتصادية المختلفة، مضيفة أنه رفض الحديث عن احتمال تشديده للعقوبات مجددا على طهران من عدمه.



وأوضح ترامب- في تصريحات، اليوم- إنه سيناقش العديد من الأمور بشأن إيران في خطابه المقرر بالأمم المتحدة، وذلك بدون التطرق إلى تفاصيل حول ذلك.