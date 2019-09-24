بريطانيا: يمكن إجراء تفاوض أفضل بين أمريكا وإيران

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،أنه بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض علي اتفاق نووي أفضل مع إيران، من ذلك الذي توافقت عليه طهران في السابق مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال جونسون -في تصريح خلال وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية /الثلاثاء/ - "دعونا نبرم اتفاقا أفضل، وأعتقد أن هناك شخصا واحدا يمكنه إبرام اتفاق أفضل هو رئيس الولايات المتحدة، معربا عن آمله أن يكون هناك اتفاق وشيك من قبل الرئيس ترامب".