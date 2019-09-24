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رياضة

رفضت مقابلة ترامب.. تعرف على ميجان رابينو أفضل لاعبة كرة قدم لعام 2019

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:44 م
ميغان رابينو
ميغان رابينو
محمد السعيد - عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن جوائز الأفضل لعام 2019، في حفله السنوي The Best، الذي أقيم في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وحصلت ميغان رابينو نجمة نادي رين الأمريكية ومنتخب الولايات المتحدة الأميركية والحاصلة على لقب كأس العالم للسيدات هذا العام على جائزة افضل لاعبة في العالم.

ونعرض لكم أبرز المعلومات عنها :

- تبلغ من العمر 34 عاما.

- لاعبة كرة قدم امريكية تلعب حاليا لنادي سياتل رين الامريكي لاعبة وسط او جناح 

- حققت مع منتخب أمريكا لقب بطولة كأس العالم للسيدات 2015 

-حققت الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الصيفية 2012 

- ساهمت بشكل كبير رفي تحقيق وصافة بطولة كأس العالم للسيدات 2011 

- قادت منتخب امريكا للتويج بكأس العالم للسيدات عام 2019 بـ فرنسا .

- نالت جائزة افضل لاعبة وهدافة البطولة برصيد ستة أهداف.

- عرف عنها المعارضة لسياسات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وترفض العنصرية من الشرطة الأمريكية.

- رفضت الذهاب للبيت الأبيض لمقابلة الرئيس ترامب بعد الفوز بكأس العالم 

– أكبر اللاعبات سنًا فوزًا بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي أيضًا.

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