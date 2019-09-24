ثبات أسعار جيب Jeep اليوم في مصر.. تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار جيب jeep اليوم في مصر 24-9-2019.



jeep 2019



jeep renegade

جيب رينيجيد jeep renegade تبدأ من 410.000 جنيه حتى 480.000 جنيه لأعلى فئة سقف بانوراما



و 525.000 لأعلى فئة 4x4



grand cherokee



جراند شيروكي grand cherokee بسعر 1.300.000 جنيه

