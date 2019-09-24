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سيارات

ثبات أسعار جيب Jeep اليوم في مصر.. تفاصيل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:52 م
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار جيب jeep اليوم في مصر 24-9-2019.

jeep 2019

jeep renegade
جيب رينيجيد jeep renegade تبدأ من 410.000 جنيه حتى 480.000 جنيه لأعلى فئة سقف بانوراما

و 525.000 لأعلى فئة 4x4

grand cherokee

جراند شيروكي grand cherokee بسعر 1.300.000 جنيه

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