بـ 2 جنيه .. احصلى على أسنان ناصعة البياض فى المنزل

يعانى الكثير من النساء من اصفرار الأسنان والتى تحدث عادة من عدم غسل الأسنان بصورة منتظمة ،أو التدخين ويلجأ الكثير منهم إلى طبيب الأسنان ولكن إليك أفضل الطرق لتبيض الأسنان فى المنزل.



1- عصير الليمون

اخلطى ملعقة كبيرة من الليمون مع بيكربونات الصوديوم ونغسل بها الأسنان لمدة 10 دقائق

2- النعناع

اطحنى كمية من أوراق النعناع الجاف ونضيف إليه القليل من زيت الزيتون ونغسل الأسنان لمدة 10 دقائق

3- البرتقال

نستخدم قشر البرتقال فى فرك الأسنان، ونأكد على الأماكن الداكنة لمدة عشر دقائق يوم بعد يوم

4- بيكربونات الصوديوم والماء

اخلطى الماء مع بيكربونات الصوديوم لكى نحصل على محلول نتمضمض به فيساعدنا على التخلص من البقع الصفراء