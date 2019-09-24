ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: النظام الإيراني يرفض السلام.. ونأمل ألا نستخدم القوة ضد آخرين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:26 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أقوى جيش في العالم، قائلا: نأمل ألا نستخدم قوتنا ضد آخرين".

وأضاف ترامب خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك : "إن النظام الإيراني وراء الحروب في سوريا واليمن"، لافتا إلى أن له سجلا حافلا من الاعتداءات.

وأكد أن النظام الإيراني يرفض السلام وأن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي منع النظام الإيراني من الحصول على الأسلحة النووية التي بدد موارد بلاده بحثًا عنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشعب الإيراني يستحق نظامًا يحسن من أوضاعه ولا ينهب موارده.

وتابع : "إن النظام الإيراني يعد واحدًا من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه دول العالم المحبة للسلام"..لافتا إلى أن النظام الإيراني قام بعمليات قتل وتدمير معروفة لنا جميعًا بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بهدف وقف امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية وصواريخ .. واصفًا الاتفاق النووي بالفظيع.

وقال ترامب : إن الاتفاق لا يعطي وقتًا كافيًا للتفتيش على منشآت مهمة في إيران كما أنه لا يغطي مسألة الصواريخ النووية، مشيرا إلى توقيع عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، لافتًا إلى أن النظام الايراني صعد من العنف نتيجة العقوبات، داعيًا كل الدول بأن تكون لديها مسئولية للرد على إيران.

ونوه بتوقيع أعلى مستوى من العقوبات ردًا على الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية أبرزها على البنك المركزي الإيراني، قائلا: "على أي حكومة مسئولة ألا تدعم النهج الإيراني في سفك الدماء"، داعيا قادة إيران إلى تغيير نهجهم بعد 40 عامًا من المشاكل التي خلقوها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران.. محور اجتماعات قادة مجموعة السبع.. ترامب: طهران دولة راعية للإرهاب.. ماكرون يطالبها بوقف تهديد استقرار الخليج.. ولقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني

ردا على ترامب.. روحاني يرفض المحادثات مع واشنطن إلا في هذه الحالة

في 3 أيام .. إيران تهدد باستعادة إنتاجها من النفط لما قبل العقوبات

ترشيحاتنا

لص غبي يسرق محل مجوهرات في وضح النهار أمام العشرات.. شاهد ما حدث!

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بث مباشر

فيديو 5 ثوانٍ بالسعودية.. يتسبب في القبض على مجموعة من المراهقين.. شاهد

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

فايلر: أثق فى جميع لاعبي الأهلي وأسعى للاستفادة منهم لمواصلة الانتصارات

حيلة غادرة والجاني مجهول.. تفاصيل اغتصاب فتاة كويتية في حفل مختلط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب