كواليس اختيار جائزة الأفضل في العالم وحرمان محمد صلاح منها

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة أمس، الإثنين، بجائزة "ذا بيست"، لأفضل لاعب في الموسم الماضي 2018 / 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في جائزة ذا بيست





وحصل لاعب مصر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، على المركز الرابع، وذلك بعد الثلاثي ميسي، فيرجيل فان دايك، وكريستيانو رونالدو على الترتيب، حيث حصد 26 نقطة، بينما توج ميسي بالجائزة بعد حصوله على 46، بينما حصل فان دايك على 38 نقطة، ورونالدو على 36 نقطة.





أزمة كبيرة بين محمد صلاح ومسئولي الاتحاد المصري





أثيرت أزمة كبرى، وذلك بعد عدم احتساب صوتي الاتحاد المصري اللذين يتمثلان في قائد المنتخب، وهو أحمد المحمدي، والمدير الفني للمنتخب والذي كان منصبه شاغرًا، فقام بالتصويت شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بصفته المدير الفني للمنتخب، وهو الأمر الذي أثار غضب محمد صلاح، والذي مسح صفته كلاعب في المنتخب المصري على حسابه الشخصي على تويتر.





محمد صلاح يخسر 14 نقطة من أصوات مصر في جائزة "ذا بيست"





تلك الأزمة تداولتها المواقع المختلفة، التي ادّعت أن محمد صلاح، فقد فرصة الحصول على المركز الثالث أو الثاني في ترتيب الأفضل في العالم، حيث إنه خسر 14 نقطة والمتمثلة في أصوات كابتن المنتخب ومديره الفني، والمسئول الإعلامي عن مصر، والذي صوت لمحمد صلاح كثالث أفضل لاعب في العالم، بعد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.





كما أن صلاح كان سيصل لـ 40 نقطة ، مما يعني حصوله على المركز الثاني خلف ميسي ، ولكن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وهو ما نوضحه في هذا التقرير.





ويوضح "صدى البلد" آلية توزيع الأصوات في جائزة الأفضل في العالم :





كل دولة من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ، لها 3 ممثلين في التصويت على جائزة ذا بيست ، متمثلة في قائد المنتخب ، ومديره الفني ، وصحفي ممثل للدولة ، يقومون بترشيح ثلاث لاعبين لتلك الجائزة ، الأول يحصل على 5 نقاط ، والثاني يحصل على 3 نقاط ، والثالث يحصل على نقطة وحيدة.





بعد انتهاء التصويت ، يقوم المسئولون بتجميع نقاط المدربين والذي تمثل 25 % فقط من إجمالي الأصوات ، وهو الأمر الذي ينطبق على نقاط قائدي المنتخبات ، والمسئولين الإعلاميين عن الدول الأعضاء في الفيفا ، بالإضافة إلى 25 % خاصة بأصوات المشجعين ، والذي تم السماح لهم بالتصويت للاعبين على الموقع الرسمي للفيفا.





أقصى عدد من الأصوات يحصل عليه أي لاعب هو 48 صوت ، وذلك إذا كان أكثر اللاعبين تحقيقًا للنقاط من أصوات الأربع فئات التي ذكرناها سلفًا ، ليحصل ميسي على 46 صوت ، أي أنه كان أكثر اللاعبين تحقيقًا للنقاط في 3 فئات، ليتحصل على مجموع 36 نقطة منهم ، وكان صاحب المركز الثاني في فئة وحيدة، ليحصل على 10 نقاط ، ليكون إجمالي نقاطه 46 نقطة.





محمد صلاح حصل على 26 نقطة ، وفان دايك على 38 ، وكريستيانو رونالدو على 36 نقطة ، وإذا احتسبت النقاط الخاصة بمصر كلها ، فمركز صلاح الرابع في التصويت لن يتأثر ، ومجموع نقاطه كانت ستزيد نقطتين أو ثلاثة على الأكثر ، ليحتل المركز الرابع أيضًا في الترتيب.