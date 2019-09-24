للسيدات فقط.. دراسة جديدة تكشف تأثير الفياجرا النسائية على الوزن

منذ الإعلان عن نزول فياجرا نسائية "الحباية البمبة" في الأسواق، وحدثت حولها مشاورات وضجة شديدة، لتكوينها وتأثيرها ومدى أخلاقيتها، وبعد الصمت عنها فترة عادت دراسة جديدة لتفجر مفاجأة عن حبوب الفياجرا النسائية.



فقد أشارت الدراسة إلى أن الفياجرا النسائية تساعد في فقدان الوزن بنسبة تصل إلى خمسة في المائة من وزن الجسم، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأكدت الدراسة أن النساء اللاتي يتناولن أقراص الفياجرا فقدن وزنهن بشكل كبير، وقال علماء من جامعة جورج واشنطن أن الحبوب تقوم بتنظيم شهية الرغبة الجنسية والطعام عن طريق مسارات عصبية مشتركة.



وأضافت الدراسة إلى أن الشعور بالرضا الجنسي يؤدي إلى انخفاض في الرغبة، مما يقلل من الرغبة في الحصول على الطعام.