ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا ودكرنس على ملعب الدفاع الجوي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:30 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا،
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، أمام فريق دكرنس، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مباريات دوري الدرجة الثانية.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، إلى الاستقرار على الخطة والتشكيل التي سيخوض بها مباريات دوري القسم الثاني التي ستنطلق في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وكان المدير كثف من المباريات الودية طوال الفترة الماضية مع عدد كبير من الأندية سواء في الدرجة الثانية أو الثالثة وحتى الدوري الممتاز، حيث لعب سيراميكا كليوباترا ضد كل من وادي دجلة، وإنبي، والإنتاج الحربي، وبيراميدز.

ترشيحاتنا

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

الشرطة تبحث عنه.. طلق مراته من غير ما تعرف بوثائق مزيفة

نظام ريجيم سريع جدا للطوارئ ونسف الكرش والأرداف للأبد

جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد على خاطف الطائرة المصرية

فستان أزرق بـ شراشيب كثيرة.. الراقصة دينا تبهر متابعيها على انستجرام

ميتشو يتراجع عن قراره تجاه لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور