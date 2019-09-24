مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا ودكرنس على ملعب الدفاع الجوي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، أمام فريق دكرنس، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مباريات دوري الدرجة الثانية.





ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، إلى الاستقرار على الخطة والتشكيل التي سيخوض بها مباريات دوري القسم الثاني التي ستنطلق في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.





وكان المدير كثف من المباريات الودية طوال الفترة الماضية مع عدد كبير من الأندية سواء في الدرجة الثانية أو الثالثة وحتى الدوري الممتاز، حيث لعب سيراميكا كليوباترا ضد كل من وادي دجلة، وإنبي، والإنتاج الحربي، وبيراميدز.