فضيحة جديدة .. وصفوه بـ الشاذ المختل.. مكالمة بين الإخواني محمد ناصر وصديقه عن أيمن نور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة للإعلامي الإخواني محمد ناصر مع أحد أصدقائه، وتأتي سيرة أيمن نور في المكالمة الذي وصفوه بالشاذ والمختل عقليا.



وقال محمد ناصر خلال المكالمة، إن أيمن نور رجل مختل عقليا، ونصح صديقه بأنه إذا لم يشعر بالارتياح في العمل معه يتركه، فرد عليه صديقه : «ياعم ده رجل شاذ ومش طبيعي اللي هو بيعمله ده».



وتابع صديق محمد ناصر: «لا هو فاهم كويس هو بيعمل ايه، بس تعبنا بتصرفاته دي، وانت دماغك سم ملهاش حل، ولما أقابلك بالمرة عايزين نخلص الموضوع اللي اتكلمنا فيه يعني خلي بالك ان كلنا في مركب واحدة».



واستكمل صديق محمد ناصر حديثه قائلا: «لو عندك مشكلة احنا هنقدرك كويس بس في حدود المعقول، لا طبعا ما تقولش كده، هما ولاد ستين في سبعين، ومش عايزك تنشف دماغك، و تلطف الجو مع الراجل، لان القعدة بتاع امبارح بالليل ماكنتش كويسة.



فرد عليه محمد ناصر : «انت عارف القناة بناخد فلوس كويس اوي اوي، ويعني قصة ال30 مليون دولار والقناة شوية حرامية ودي حقيقة مش هزار يعني، ولاد كلب ومضيعين خالص يعني».



