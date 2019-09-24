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فن

إطلالة جذابة وملفتة.. ابنة هيفاء وهبى تخطف الأنظار

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:12 م
زينب فياض ابنة هيفاء
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
محمد بدران
نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت زينب فياض في إطلالة جديدة أنيقة وجذابة مرتدية فستانًا مطرزًا، ما أثار إعجاب جمهورها، وعلقت قائلة "الصورة بكل تفاصيلها ابداع".

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.
إطلالة جذابة وملفتة.. ابنة هيفاء وهبى تخطف الأنظار

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