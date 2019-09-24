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مرأة

لسه شباب فى سن الـ 68.. يسرا فى إطلالة أنيقة وجذابة من الجونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة بوسى شلبى صورة جديدة للفنانة يسرا التى تبلغ من العمر 68 عامًا على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت يسرا بفستان طويل باللون الأسود ومطرز بالذهبى وبأكمام واسعة ومكشوف الصدر،وحملت حقيبة يد باللون الأسود والذهبى .

وأعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تتناسب مع بشرتها وأحمر شفاة باللون البيج الهادئ ، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها ما أعطاها إطلالة جذابة.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل وخاتم لأكمال إطلالتها المبهرة .

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