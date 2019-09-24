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توك شو

صفعة جديدة لـ جماعة الإخوان يكشفها أحمد موسى ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:27 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية أصابها انهيار بعد لقاء الرئيس السيسي، نظيره ترامب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «أنا عاذر تنظيم الإخوان لأنهم من إمبارح في حالة حزن وبكاء وصدمة».

وتابع الإعلامي أحمد موسى «ترامب صفع الجزيرة و قنوات الإخوان والمذيعين علي كل اللي بيعملوه، وبعد ما صرفوا مليارات علشان يسقطوا الدولة، اتصدموا من اللقاء امبارح، وقعدوا يشتموا في الرئيس الأمريكى»، موضحًا أن «ترامب قالهم مصر كانت فوضي إلي ان جاء الرئيس السيسي، وكانوا مستنيين كلام تاني خالص»، لافتا إلى «ترامب قالهم أنا مش قلقان علي مصر علشان فيها الرئيس السيسي، لأنه قائد عظيم».

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