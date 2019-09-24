ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على استاد السلام .. إعلان موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:15 م
جانب من مباراة النادي
جانب من مباراة النادي الأهلي وسموحة في الدوري
عبد الحكيم ابو علم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كانو سبورت في اياب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي .

وحدد الأهلي التاسعة من مساء السبت المقبل موعدًا للمباراة المقبلة باستاد السلام.

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي أنه نجح في الحصول على موافقة الجهات الأمنية علي حضور 5 آلاف متفرج لهذه المواجهة.

وتغلب الأهلي علي كانو سبورت بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بالعاصمة مالابو في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كانو سبورت والقنوات الناقلة

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة أيمن أشرف للفريق

الأهلي يحدد 28 سبتمبر موعدا لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 الأفريقي

نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى استاد السلام

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

الأهلي يطرح تذاكر مباراة كانو سبورت خلال ساعات

ترشيحاتنا

الخليج سلاح بيراميدز لمحو آثار فشل قيد نجم الأهلى السابق

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

حكم قراءة القرآن في المنزل بشورت .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

دخل المستشفى.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول مترجم قناة الجزيرة.. فيديو

أول يوم دراسة.. دهب محمد محسن وهبة مجدى تخطف الأنظار.. شاهد

اخبار الاهلى اليوم 24 - 9 - 2019.. كهرباء أهلاوى فى يناير.. والأحمر يطالب بالتحقيق مع مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور