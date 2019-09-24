على استاد السلام .. إعلان موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كانو سبورت في اياب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي .



وحدد الأهلي التاسعة من مساء السبت المقبل موعدًا للمباراة المقبلة باستاد السلام.



وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي أنه نجح في الحصول على موافقة الجهات الأمنية علي حضور 5 آلاف متفرج لهذه المواجهة.



وتغلب الأهلي علي كانو سبورت بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بالعاصمة مالابو في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي.