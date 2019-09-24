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أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على بدء إجراءات عزله من منصبه

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:25 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
تهكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حول بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه، بسبب المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.

وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بيلوسي، ونادلر، وشيف، وبالطبع ماكسين واتيزر، هل تصدقوا هذا".

وأضاف ترامب: "هم لن يطلعوا على نص المكالمة الهاتفية حتى الآن، مطاردة ساحرة".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أعلن عن بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه بسبب مطالبته دولة أجنبية للتدخل في شأن بلاده لإضرار بمنافسه في الانتخابات الرئاسية.

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