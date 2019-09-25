كريم محسن يقترب من 100 ألف مشاهدة بـ شكرا لخدماتك

تمكن الفنان كريم محسن من خلال فيديو كليب أغنيته الجديدة "شكرًا لخدماتك"، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر على موقع "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 100 الف مشاهدة ، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط .



"شكرًا لخدماتك" كلمات هاني صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر م. خالد رؤوف، وجيتار أحمد حسين، وعود محمد حنتوله.



وتقول كلمات الأغنية: "صحاب .. خسارة فيك كلمة صحاب .. غدرك ده يتقال فيه كتاب ..ويتكتبلي فيه اعتذار.. سلام طلعت فعلًا مش تمام.. مش صاحبي اللي يقول كلام.. ويجيب في سيرتي ليل نهار".



مصدوم فيك مش محوَّق لوم .. بيجيلك إزَّاي نوم ..يا آذيني في حياتك .. ده إن يوم .. عملت خدمة تقوم ..تعايرني وعالعموم .. شكرا لخدماتك".