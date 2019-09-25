ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم محسن يقترب من 100 ألف مشاهدة بـ شكرا لخدماتك

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
أحمد البهي
تمكن الفنان كريم محسن من خلال فيديو كليب أغنيته الجديدة "شكرًا لخدماتك"، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر على موقع "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 100 الف مشاهدة ، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط .

"شكرًا لخدماتك" كلمات هاني صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماستر م. خالد رؤوف، وجيتار أحمد حسين، وعود محمد حنتوله.

وتقول كلمات الأغنية: "صحاب .. خسارة فيك كلمة صحاب .. غدرك ده يتقال فيه كتاب ..ويتكتبلي فيه اعتذار.. سلام طلعت فعلًا مش تمام.. مش صاحبي اللي يقول كلام.. ويجيب في سيرتي ليل نهار".

مصدوم فيك مش محوَّق لوم .. بيجيلك إزَّاي نوم ..يا آذيني في حياتك .. ده إن يوم .. عملت خدمة تقوم ..تعايرني وعالعموم .. شكرا لخدماتك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم محسن يطرح ألبومه الغنائي الجديد.. اليوم

هيثم شاكر وكريم محسن.. عائدان بقوة إلى الساحة الفنية

كريم محسن يطرح كليب أغنية شكرًا لخدماتك.. فيديو

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. كهربا فى الأهلى.. خالد بوطيب يرحل عن الزمالك.. وإصابة ميسى

منى زكي تشعل الجونة بـ إطلالة ساحرة.. شاهد

السؤال ده مفخخ .. إجابة دار الإفتاء على سؤال عبر صفحتها على فيسبوك

مروان محسن أحدث الوافدين.. مستشفى الأهلي يفتح أبوابه مبكرا في الموسم الجديد

والد الطفل أدهم يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك واتحاد الكرة

اخبار الاهلى اليوم 24 - 9 - 2019.. كهرباء أهلاوى فى يناير.. والأحمر يطالب بالتحقيق مع مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور