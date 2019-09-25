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تعليم

تعرف على آخر أخبار مشروع انشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن آخر أخبار مشروع إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني، التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد مجاهد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مسودة القانون الخاص بإنشاء الهيئة تمت مراجعتها بوزارة العدل، وتم أخذ الملاحظات الواردة بشأنها من جميع الجهات المعنية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن مسودة قانون إنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفني حاليا موجودة في مجلس الوزراء للمناقشة.

وأكد أن إنشاء هذه الهيئة خطوة مهمة لأنها ستكون بمثابة الميزان الذي يقيم الوضع، حيث قال: "هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر، لأنها ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لتقيم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا".

وأوضح أنه بعد إنشاء هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي، مشيرا إلى أنه لن تتعارض هذه الهيئة مع الدور الذي تقوم به هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لأن هيئة ضمان الجودة تهتم بفكرة الاعتماد المؤسسي للمدارس بشكل عام، لكن الهيئة الجديدة ستهتم بأدق تفاصيل المؤسسة التعليمية الفنية فقط.

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