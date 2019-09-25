المصريون من أمريكا: بنحبك يا سيسي وتحيا مصر

عرضت قناة صدى البلد الفضائية، تغطية خاصة لمظاهرات المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتجمع العشرات من أبناء الجالية المصرية، فى نيويورك، احتفالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورقصوا على أنغام أغنية تسلم الأيادي.



وأجرت الإعلامية رشا مجدي، لقاءات مع المواطنين، خلال وقفتهم الداعمة لمصر، والرئيس السيسي.



ورفع المصريون لافتات داعمة لمصر، ومناهضة للإخوان، مرددين، هتافات تحيا مصر، بنحبك يا سيسي.





