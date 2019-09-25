ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصريون من أمريكا: بنحبك يا سيسي وتحيا مصر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:46 ص
المصريون يدعمون الرئيس
المصريون يدعمون الرئيس السيسي من أمريكا
عمرو ممدوح
عرضت قناة صدى البلد الفضائية، تغطية خاصة لمظاهرات المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتجمع العشرات من أبناء الجالية المصرية، فى نيويورك، احتفالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورقصوا على أنغام أغنية تسلم الأيادي.

وأجرت الإعلامية رشا مجدي، لقاءات مع المواطنين، خلال وقفتهم الداعمة لمصر، والرئيس السيسي.

ورفع المصريون لافتات داعمة لمصر، ومناهضة للإخوان، مرددين، هتافات تحيا مصر، بنحبك يا سيسي.


ترشيحاتنا

ندم داخل الأهلى على رحيل هذا اللاعب

تحديد مدة غياب ميسي مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

فرصة.. اشتري iPhone XR بـ 5000 جنيه.. تعرف على السر

بـ فستان أوف وايت جذاب.. منى زكى تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة ..شاهد

عيب تقولوا على بعض كدا.. أحمد موسى يذيع مكالمة فاضحة لـ محمد ناصر ..فيديو

أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور