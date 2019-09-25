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فن

بفستان مكشوف الأكتاف: إنجي وجدان تتألق بمهرجان الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
انجي وجدان
انجي وجدان
مصطفى كرم
نشرت الفنانة إنجي وجدان مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت انجي وجدان بإطلالة جذابة بارتدائها فستاناً باللون الأخضر مكشوف الأكتاف مع وضع ميك اب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.

يذكر ان إنجي وجدان غابت عن دراما رمضان 2019، لكنها نافست مؤخرا بمسلسل "طلعت روحى" ويعد " البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، ويشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة".

تدور أحداث طلعت روحي، حول «داليدا» الفتاة الطموح التى تريد أن تصبح عارضة أزياء وممثلة مشهورة، لكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، مع فتاة أخرى تدعى «عالية»، وهى فتاة سمينة تعمل محامية، وبعد الحادث تكتشف أن روحها انتقلت إلى جسد «عالية»، وتتعرض لعدة مواقف طريفة فى سياق محاولاتها للتعايش مع حياتها الجديدة.

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