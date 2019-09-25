بفستان مكشوف الأكتاف: إنجي وجدان تتألق بمهرجان الجونة

نشرت الفنانة إنجي وجدان مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.





وحلت انجي وجدان بإطلالة جذابة بارتدائها فستاناً باللون الأخضر مكشوف الأكتاف مع وضع ميك اب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.





يذكر ان إنجي وجدان غابت عن دراما رمضان 2019، لكنها نافست مؤخرا بمسلسل "طلعت روحى" ويعد " البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، ويشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة".



